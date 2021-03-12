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Глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки уже в этом году

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ЦБ придет к нейтральной ключевой ставке 5-6% (на данный момент — 4,25%) в течение трех лет. Об этом в интервью «Известиям» заявила председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина. Это нужно, прежде всего, чтобы не допустить избыточного роста инфляционного давления, чтобы среднесрочная инфляция держалась на уровне цели (4%), пояснила она.

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«Когда этот переход начнется и каким темпом будет происходить, зависит от того, как будет развиваться экономика, и здесь неправильно было бы говорить, что мы знаем, что будет в третьем или четвертом кварталах этого года, или в следующем году. Но если развитие будет проходить по базовому сценарию, мы, конечно, видим переход к нейтральной ставке», — уточнила глава ЦБ.

Она добавила, что даже в случае, если начнется повышение ставки, денежно-кредитная политика еще какое-то время будет оставаться мягкой, какой она является и сейчас, в зоне ставок ниже нейтральной.

При этом на вопрос, сможем ли мы увидеть повышение ключевой ставки уже в этом году, она ответила, что ничего не исключает, так как все зависит от данных.

«На сегодня мы видим устойчивое восстановление деловой активности и конечного спроса по широкому кругу секторов экономики. И отмечаем усиление инфляционного давления», — пояснила председатель ЦБ.

Инфляция начала повышаться в конце прошлого года, в феврале 2021-го она достигла 5,7% в годовом выражении.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Эльвиры Набиуллиной «Известиям»:

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»

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