Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки уже в этом году
Армия
В ВДВ сформируют подразделения беспилотной авиации
Спорт
«Милан» вырвал ничью в первом матче 1/8 финала ЛЕ с «Манчестер Юнайтед»
Спорт
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
Мир
США не смогли подтвердить свое участие во встрече по Афганистану в Москве
Мир
Польша ответит на высылку своих дипломатов из Белоруссии
Мир
Байден подписал план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн
Мир
На Украине анонсировали новые санкции
Туризм
Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян

Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей в мире

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса может ухудшить ситуацию с голодом и увеличить число людей, страдающих от него в мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам связи между продовольствием и безопасностью заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в четверг, 11 марта.

Про довольствие и безопасность: что символизирует нынешняя премия мира
Нобелевский комитет всё дальше уходит от неоднозначных решений, считают эксперты

По его словам, более 88 млн человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности по состоянию на конец 2020 года, что на 20% больше, чем в 2019 году. Однако прогнозы на 2021 год указывают на то, что пугающая тенденция может продолжиться.

Ситуацию усугубляют пандемия коронавируса и климатические потрясения. Генсек отметил, что необходимо принять срочные шаги в этом направлении, и добавил, что на данный момент более 30 млн человек находятся всего в шаге от объявления голода более чем в 30 странах, пишет WION.

В декабре 2020 года на форуме Нобелевской премии, который проходил в режиме видеконференции, Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с сильнейшим за последние 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.

В сентябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал предприятия и миллиардеров помочь спасти 30 млн человек по всему миру, которым в ближайший год грозит голодная смерть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021