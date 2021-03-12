Генсек ООН предупредил об угрозе голода для миллионов людей в мире

Пандемия коронавируса может ухудшить ситуацию с голодом и увеличить число людей, страдающих от него в мире. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам связи между продовольствием и безопасностью заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш в четверг, 11 марта.

По его словам, более 88 млн человек страдали от острого голода из-за конфликтов и нестабильности по состоянию на конец 2020 года, что на 20% больше, чем в 2019 году. Однако прогнозы на 2021 год указывают на то, что пугающая тенденция может продолжиться.

Ситуацию усугубляют пандемия коронавируса и климатические потрясения. Генсек отметил, что необходимо принять срочные шаги в этом направлении, и добавил, что на данный момент более 30 млн человек находятся всего в шаге от объявления голода более чем в 30 странах, пишет WION.

В декабре 2020 года на форуме Нобелевской премии, который проходил в режиме видеконференции, Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с сильнейшим за последние 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.

В сентябре исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли призвал предприятия и миллиардеров помочь спасти 30 млн человек по всему миру, которым в ближайший год грозит голодная смерть.