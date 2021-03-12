Ученые сообщили о способности бактерий защищать от заражения COVID-19

Состав микробиоты верхних дыхательных путей существенно различается у больных COVID-19 с разной вирусной нагрузкой. К такому выводу пришли ученые из отделения аллергии, иммунологии и легочной медицины медицинского центра Университета Вандербильта в Теннесси (США).

Оказалось, что присутствие большого количества одних бактерий вело к более сильному вирусному поражению, тогда как другие микроорганизмы защищали пациентов.

«В составе нашей микробиоты есть разные микроорганизмы: одни из них условно полезные. Все они создают определенный химический состав на поверхности дыхательных путей, коже и в кишечнике, который регулирует кислотность. Это позволяет организму быть более резистентным, потому что большая часть вредоносных патогенов не любит эту кислотность» , — сообщила «Известиям» директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

В частности, исследование показало, что у здоровых людей и пациентов с низкой инфекционностью были распространены коренобактерии (Corynebacterium unclassified — непатогенные для человека палочкообразные микроорганизмы), гемолитический стафилококк (Staphylococcus haemolyticus — условно-патогенный микроорганизм, обитающий в теле здорового человека и способный при определенных условиях вызывать инфекционно-воспалительные и гнойно-деструктивные процессы) и превотелла (Prevotella spp. — входит в состав нормальной микрофлоры ротовой полости, верхнего респираторного тракта, влагалища и ряда других органов человека).

На основе полученных американскими учеными данных можно создать методики профилактики вирусных инфекций, в том числе COVID-19, предполагают специалисты.

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Свой среди чужих: найдены микробы, защищающие органы дыхания от COVID