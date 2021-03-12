Минфин оценит стоимость адресной помощи нуждающимся

Тема продовольственных карточек получила развитие. Кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, который ознакомился с пакетом документов.

В кабмине подтвердили, что так отреагировали на инициативу Минпромторга о продовольственной помощи малоимущим, но подчеркнули: речь о технической процедуре межведомственного взаимодействия. Аналогичный комментарий «Известиям» дали в пресс-службе Минпромторга.

В конце 2020 года Минпромторг направил в кабмин программу поддержки спроса «Потребительский сертификат». Согласно ей, адресную помощь должны получить люди, доходы которых меньше регионального прожиточного минимума. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать карте «Мир». На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.

Правительство вернуло инициативу ведомства на доработку, так как Минпромторг не привел позицию Минфина по поводу общего бюджета программы. Между тем, ее поддержали в Минтруде, Роспотребнадзоре, отметил источник «Известий».

Часть регионов уже занимается помощью нуждающимся в форме продуктовых карточек: Москва перечисляет людям средства на счета, в других городах граждане получают наборы продуктов, напомнил «Известиям» заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он уверен, что в такой ситуации нужно сформировать единый федеральный подход к адресной помощи.

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Лиха еда: программа продуктовых карточек вышла на согласование