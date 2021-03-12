Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Минтруд подготовил новый порядок назначения пособий на дошкольников
Спорт
«Арсенал» уверенно выиграл у «Олимпиакоса» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
Экономика
Банки в полтора раза увеличили продажу «молодых» долгов
Экономика
Глава ЦБ допустила повышение ключевой ставки уже в этом году
Армия
В ВДВ сформируют подразделения беспилотной авиации
Спорт
Россия опустилась на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА
Мир
США не смогли подтвердить свое участие во встрече по Афганистану в Москве
Мир
Польша ответит на высылку своих дипломатов из Белоруссии
Мир
Байден подписал план по стимулированию экономики США на $1,9 трлн

Минфин оценит стоимость адресной помощи нуждающимся

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тема продовольственных карточек получила развитие. Кабмин попросил Минфин оценить программу потребительских сертификатов. Она предполагает, что граждане смогут получать фиксированную сумму на банковскую карту и тратить ее на продукты. Об этом «Известиям» рассказал источник в правительстве, который ознакомился с пакетом документов.

В свое продовольствие: «продуктовые карточки» предложили выдавать получателям жилищных пособий
Новый вид помощи могут получить 3 млн семей

В кабмине подтвердили, что так отреагировали на инициативу Минпромторга о продовольственной помощи малоимущим, но подчеркнули: речь о технической процедуре межведомственного взаимодействия. Аналогичный комментарий «Известиям» дали в пресс-службе Минпромторга.

В конце 2020 года Минпромторг направил в кабмин программу поддержки спроса «Потребительский сертификат». Согласно ей, адресную помощь должны получить люди, доходы которых меньше регионального прожиточного минимума. Министерство предполагает, что потребительский сертификат следует привязать карте «Мир». На нее каждый месяц будет поступать фиксированная сумма, которую можно тратить только на продукты.

Правительство вернуло инициативу ведомства на доработку, так как Минпромторг не привел позицию Минфина по поводу общего бюджета программы. Между тем, ее поддержали в Минтруде, Роспотребнадзоре, отметил источник «Известий».

Часть регионов уже занимается помощью нуждающимся в форме продуктовых карточек: Москва перечисляет людям средства на счета, в других городах граждане получают наборы продуктов, напомнил «Известиям» заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он уверен, что в такой ситуации нужно сформировать единый федеральный подход к адресной помощи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Лиха еда: программа продуктовых карточек вышла на согласование

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021