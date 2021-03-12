Аналитики сравнили стоимость самостоятельной уборки и услуг клининга

Общая стоимость самостоятельной генеральной уборки дома вместе со всеми необходимыми средствами составит 6473 рубля, пришли к выводу аналитики компаний «СберМаркет» и «СберУслуги». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Общая стоимость необходимых для генеральной уборки товаров составила 3280 рублей. Кроме того, 3193 рубля россиянин мог бы заработать на работе вместо 10-часовой генеральной уборки, подчеркнули аналитики. Данные получены из расчета средней зарплаты россиянина в 319,3 рубля в час при зарплате 51,1 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании.

Речь идет о самостоятельной уборке квартиры среднего метража, стирке и мойке всех поверхностей в доме. В подборку вошли средства для мытья полов, окон, поверхностей, включая кафель, кухонной плиты, ванной комнаты. Также специалисты учитывали стоимость дополнительных товаров — ведра, тряпки, швабра и веник, фартук, пакеты для мусора.

При этом средняя стоимость генеральной уборки специалистом по клинингу двухкомнатной квартиры в Москве площадью около 50 кв. м. с ванной комнатой составит 6320 рублей, говорится в исследовании.

В Санкт-Петербурге за уборку такой же квартиры придется отдать 5400 рублей. В города-миллионниках примерно 3608 рублей.

Работа клининг-мастера включает мытье окон, чистку ковров и мебели, мытье бытовой техники и сантехники. В то же время отмечается, что генеральная уборка при помощи специалиста займет порядка шести часов.

Согласно внутренней аналитике «СберМаркета», в 2021 году россияне стали меньше заказывать товары для уборки и стирки по сравнению с 2020 годом. В среднем спад спроса на эти товары составил 0,8% год к году. Самый большой спад аналитики наблюдают среди средств для мытья посуды (–3%), стиральных порошков (–2,5%) и пакетов для мусора (–2,3%).