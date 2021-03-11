Интервью Гарри и Меган возродило республиканское движение в Австралии

В Австралии республиканцы намерены отказаться от монархии. Политики считают, что референдум возможен после ухода Елизаветы II. Иначе почитатели королевы не допустят смены власти, передает телеканал «Известия». Политические волнения начались после интервью Гарри и Меган. Герцоги Сассекские обвинили королевскую семью в расизме. По мнению республиканцев, интервью подрывает доверие к монархии.

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