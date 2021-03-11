Экологический фотоконкурс начался в Ульяновской области

Начался прием фотографий на экологический онлайн-конкурс «Ульяновск в экообъективе – 2021». Принять в нем участие могут школьники и другие жители города.

«Главной целью конкурса является привлечение внимания населения к проблемам охраны окружающей среды с помощью средств художественной фотографии», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы города — начальника управления по охране окружающей среды Андрей Ворожецов.

Творческое соревнование проводится в двух номинациях: «Экодело» и «Экопривычки», информирует ulpravda.ru. Награждение победителей состоится 22 апреля.

4 марта замглавы правительства России Виктория Абрамченко представила дорожную карту по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду. Она создана на основе наилучших доступных технологий. По словам вице-премьера, за последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля.