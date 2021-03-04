В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко представила дорожную карту по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 4 марта.

По словам вице-премьера, за последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля. Она отметила, что загрязнение водных источников, снижение качества воды влекут за собой ухудшение состояния всей экосистемы.

В документе указывается, что в текущем году будет проведен полный аудит проблем правового регулирования, природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, выработаны необходимые предложения по изменению законодательства.

После детального анализа будет сформирован перечень изменений в законодательство, необходимых для совершенствования регулирования в области охраны окружающей среды в угольной промышленности.

Вице-премьер отметила, что экологическая ответственность таких предприятий «должна быть безусловной», поэтому любые регуляторные новации должны, прежде всего, обеспечивать их переход на использование НДТ с учетом нормирования допустимого воздействия на водные объекты, атмосферный воздух и при размещении отходов производства.

Мероприятия плана коснутся угледобывающих компаний в 18 российских регионах, в частности Кемеровской, Иркутской, Сахалинской, Амурской, Новосибирской областях, Забайкальском, Красноярском крае и др.

Как отмечается, наибольшее количество потенциально опасных объектов находится в Приморском крае, Кемеровской и Тульской областях, Пермском крае и Республике Коми.

При определении сроков выполнения дорожной карты были учтены циклы планирования инвестиционной деятельности самих предприятий.

Абрамченко также сообщила, что в рамках поэтапного перехода на новую систему регулирования в сфере охраны окружающей среды Росприроднадзору предписано выдать таким предприятиям комплексные экологические разрешения.

До 31 декабря 2022 года такие разрешения получат предприятия, включенные в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее чем 60%.

Другие угледобывающие предприятия такое разрешение получат до 31 декабря 2024 года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в развитии угольной отрасли необходимо выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более долгосрочную перспективу с учетом потребностей других стран.

Российский лидер отмечал, что в регионах, где идет добыча, необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей и важнейшими задачами являются забота об окружающей среде и улучшение экологической ситуации.