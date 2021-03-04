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В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда
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В России подготовили план для угольной отрасли по сокращению экологического вреда

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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко представила дорожную карту по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ). Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 4 марта.

По словам вице-премьера, за последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля. Она отметила, что загрязнение водных источников, снижение качества воды влекут за собой ухудшение состояния всей экосистемы.

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В документе указывается, что в текущем году будет проведен полный аудит проблем правового регулирования, природоохранной деятельности предприятий при добыче угля, выработаны необходимые предложения по изменению законодательства.

После детального анализа будет сформирован перечень изменений в законодательство, необходимых для совершенствования регулирования в области охраны окружающей среды в угольной промышленности.

Вице-премьер отметила, что экологическая ответственность таких предприятий «должна быть безусловной», поэтому любые регуляторные новации должны, прежде всего, обеспечивать их переход на использование НДТ с учетом нормирования допустимого воздействия на водные объекты, атмосферный воздух и при размещении отходов производства.

Мероприятия плана коснутся угледобывающих компаний в 18 российских регионах, в частности Кемеровской, Иркутской, Сахалинской, Амурской, Новосибирской областях, Забайкальском, Красноярском крае и др.

Как отмечается, наибольшее количество потенциально опасных объектов находится в Приморском крае, Кемеровской и Тульской областях, Пермском крае и Республике Коми.

При определении сроков выполнения дорожной карты были учтены циклы планирования инвестиционной деятельности самих предприятий.

Абрамченко также сообщила, что в рамках поэтапного перехода на новую систему регулирования в сфере охраны окружающей среды Росприроднадзору предписано выдать таким предприятиям комплексные экологические разрешения.

До 31 декабря 2022 года такие разрешения получат предприятия, включенные в перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в России составляет не менее чем 60%.

Другие угледобывающие предприятия такое разрешение получат до 31 декабря 2024 года.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что в развитии угольной отрасли необходимо выстраивать планы как на три-четыре года, так и на более долгосрочную перспективу с учетом потребностей других стран.

Российский лидер отмечал, что в регионах, где идет добыча, необходимо формировать современную комфортную среду для жизни людей и важнейшими задачами являются забота об окружающей среде и улучшение экологической ситуации.

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