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СК возбудил дело после нападения бродячей собаки на девочку в Новосибирске

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Следствие возбудило уголовное дело о халатности после сообщений СМИ о нападении бездомной собаки на семилетнюю девочку. Об этом в четверг, 11 марта, сообщает Следственный комитет (СК) РФ по Новосибирской области.

«По результатам проверки, организованной по сообщениям в социальных сетях о нападении безнадзорной собаки на ребенка, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», — сообщили в СК.

По данным следствия, инцидент произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных».

Ранее в четверг телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой очевидцы спасли девочку от бродячей собаки в Новосибирске.

Отмечается, что ребенок отделался испугом, так как теплую одежду зверь прокусить не смог. Местные жители уточнили, что подобную агрессию дворовые стаи проявляют уже не первый раз.

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