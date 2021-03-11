Бродячая собака напала на ребенка в Новосибирске

Очевидцы спасли девочку от бродячей собаки в Новосибирске. Видеозапись с инцидентом опубликовал 11 марта телеканал РЕН ТВ.

Нападение животного произошло накануне. Происходящее заснял видеорегистратор проезжавшего мимо автомобиля. Водитель и пассажир машины пришли на помощь девочке и отогнали собаку.

Отмечается, что ребенок отделался испугом, так как теплую одежду зверь прокусить не смог. Местные жители уточнили, что подобную агрессию дворовые стаи проявляют уже не первый раз.

В Липецке 7 марта стая собак напала на 11-летнего мальчика. Двое мужчин, проезжавшие мимо, остановились и отбили его, закидав собак камнями. У ребенка прокушена нога и порваны брюки. Мать пострадавшего обратилась в полицию.