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Введение налога для YouTube-блогеров вне США назвали «бурей в стакане»

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Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко в беседе с «Известиями» назвал «бурeй в стакане» решение Google обязать с июня текущего года YouTube-блогеров со всего мира платить налог за доходы, получаемые от просмотров их контента жителями США.

«Между Россией и США есть соглашение об исключении двойного налогообложения. Поэтому налоговая ставка может составлять для российских блогеров 0%. А вот если блогер-пользователь не предоставит (сервису контекстной рекламы от Google — Ред.) Google AdSense информацию о себе и своей юрисдикции до конца мая, то все его доходы от деятельности на YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%», — отметил Плуготаренко.

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И этот налог будет рассчитываться со всей суммы, а не только с дохода, сгенерированного за счет зрителей из США, добавил директор РАЭК.

В свою очередь управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман заявил «Известиям» об общемировом тренде на то, чтобы блогеры платили налоги. По его словам, соответстсвующий законопроект о налогообложении соцсетей разрабатывает Минцифры.

«Решение Google приведет к тому, что стоимость размещения рекламы у блогеров будет учитывать размер налоговых выплат и подорожает, хотя говорить о значительном удорожании я бы не стал. Крупные блогеры уже давно работают официально, предложений на рынке много, поэтому никаких потрясений не произойдет. Это укладывается в рамки общего тренда на увеличение доходной части бюджета, в рамках которого налогами будут облагаться все занятия, и в этом плане блогеры ничем не отличаются от других профессий — они должны будут вести свой бизнес и платить в бюджет», — сказал Марк Шерман.

По его словам, из-за налоговых выплат проекты закрываться не будут, а речь пойдет только об изменении ценовой практики. К тому же сами блогеры будут обзаводиться помощниками по части бухгалтерии.

Также теперь налоговая служба сможет выборочно проверить блогеров на предмет продакт-плейсмент и задать вопрос об уплате налогов, заключил управляющий партнер коммуникационного агентства.

Отмечается, что блогеры из США уже оплачивают налог. При этом специалисты Google и YouTube не будут давать рекомендации по заполнению документов, в компании только посоветовали по всем вопросам обращаться к налоговому консультанту. Подавать документы необходимо каждые три года.

Как объяснили в Google, меры необходимы для соответствия требованиям Службы внутренних доходов США. Согласно правилам этого ведомства, корпорация должна «собирать налоговую информацию обо всех монетизирующих свой контент создателях за пределами США» и «в определенных случаях удерживать налоги, если эти создатели получают доход от жителей США», уточняет «Газета.ру» в четверг, 11 марта.

Накануне, 10 марта, компания Google оплатила штраф в размере 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный в России контент из поисковой выдачи.

По действующему российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на интернет-страницы с запрещенной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной государственной информационной системе, в которой имеется перечень таких страниц.

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