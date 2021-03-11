Google планирует ввести налог для YouTube-блогеров за пределами США

Google планирует ввести налог для YouТube-блогеров. Сборы будут выплачивать авторы, живущие за пределами США. Пошлины обязательны для тех, чей контент смотрят в Штатах, передает телеканал «Известия». Информацию о доходах авторы должны предоставить до конца мая. Налог начнут взимать в июне. Размер ставки точно неизвестен, максимальный сбор — 30% от заработка блогера.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.