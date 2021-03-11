В Дагестане уничтожен планировавший теракт боевик

В Дагестане 11 марта ликвидировали боевика, планировавшего террористический акт. Об этом в четверг, 11 марта, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«11 марта в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде «пояса смертника», — говорится в сообщении.

В НАКе уточнили, что пострадавших среди сотрудников правоохранительных сил нет.

Ранее в этот же день в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции.