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Реконструкция старого моста через Обь в Барнауле завершится раньше срока

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В Барнауле реконструкция старого коммунального моста через Обь идет с опережением графика, сообщает ГТРК «Алтай». Работы планировали завершить к ноябрю. Между тем, по словам строителей, мост могут открыть для проезда уже в сентябре.

Готовность объекта составляет 70%, передает altapress.ru. Как только закончатся работы по монтажу въезда со стороны Новоалтайска, специалисты вернутся на середину моста — тогда можно будет сказать, что объект на финальном этапе.

«Остаются мероприятия на теплый период времени года. Это гидроизоляция этих плит, антикоррозионная защита, покраска. Ну и финишные работы по устройству барьерного ограждения и асфальтобетонному покрытию», — подчеркнул замдиректора по капитальному строительству «ДСУ 4» Денис Попрядухин.

В феврале в Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Вести работы планируют круглосуточно, чтобы серьезно сократить сроки ремонта и неудобства для горожан. После обновления четырехпролетный мост через реку Барнаулку станет трехпролетным. Для движения останутся две полосы с расширением до 9 м. Будут добавлены полосы безопасности и широкие тротуары с каждой стороны по 2,25 м. Также подрядчик смонтирует освещение и проведет инженерные коммуникации. Стоимость работ составит 87,8 млн рублей.

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