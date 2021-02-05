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Реконструкция моста стартовала на улице Челюскинцев в Барнауле

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В Барнауле началась реконструкция моста по улице Челюскинцев. Вести работы планируют круглосуточно, чтобы серьезно сократить сроки ремонта и неудобства для горожан.

Как рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи горадминистрации Антон Шеломенцев, сейчас подрядчик занимается формированием графика работ. Он будет сформирован таким образом, чтобы можно было работать и в дневное, и в ночное время, пишет altapress.ru.

После обновления четырехпролетный мост станет трехпролетным. Для движения останется две полосы с расширением до 9 м. Будут добавлены полосы безопасности и широкие тротуары с каждой стороны по 2,25 м. Также подрядчик смонтирует освещение и проведет инженерные коммуникации.

С 1 февраля движение по всей проезжей части на Челюскинцев в районе дома № 2а закрыто, схема движения автобусов изменена. Окончание реконструкции намечено на ноябрь 2021 года, однако сроки могут быть серьезно сокращены. До 15 февраля для пешеходов будет возведен временный мост.

Стоимость работ составит 87,8 млн рублей. Их направят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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