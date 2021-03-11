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Гора Красная в Южно-Сахалинске стала доступной для катания каждый день

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Трассы разного уровня сложности на горе Красной в Южно-Сахалинске сделают доступными для катания с 11:00 до 19:00. Любители горных лыж и сноуборда смогут посещать комплекс ежедневно, начиная с 12 марта.

Как рассказали ИА SakhalinMedia в пресс-службе регионального правительства, первой на горе открыли самую протяженную трассу с рабочим названием «А1». Ее длина — 4,5 км. Позже доступными стали еще две трассы. «А2» — самая сложная, она подойдет только опытным горнолыжникам и сноубордистам. «А3» предназначена для любителей спорта среднего уровня подготовки.

Для того, чтобы пройти к подножию горы «Красной, гости должны подняться на верхнюю станцию горы Большевик и спуститься по трассе «Восток» или «Юг». Подниматься по канатной дороге на вершину Красной возможно только в горнолыжном костюме.

В середине января сообщалось, что Сахалин признан самым дорогим российским направлением в 2020 году. Стоимость тура на одного человека составила 1,4 млн рублей. Семья из семи человек приобрела его за 10 млн рублей. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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