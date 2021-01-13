Карелия вошла в топ-10 дорогих направлений для поездок в 2020 году

Карелию включили в топ-10 самых дорогих направлений для туризма в 2020 году. Рейтинг составила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Республика заняла в этом списке восьмое место.

Как уточняет ИА «Карелinfo», в октябре прошлого года двое туристов купили тур за 960 тыс. рублей. Стоимость тура на одного человека составляла 480 тыс. рублей. Поездка включала в себя пятидневную экспедицию на джипе, вертолетные экскурсии на Кижи и Валаам. Проживание — в эксклюзивных номерах, а обеды и ужины — в национальных ресторанах премиум-уровня. Организатором тура выступал национальный туроператор «Алеан».

Самым дорогим российским направлением стал Сахалин. Стоимость тура на одного человека составила 1,4 млн рублей. Семья из семи человек приобрела его за 10 млн рублей.

Также в 2020 году было много дорогостоящих туров в Сочи.

13 января сообщалось, что самыми популярными направлениями для поездок в новогодние праздники стали Москва, Петербург и Сочи.