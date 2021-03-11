Спортивный комплекс имени баскетболиста Белова открыли в Томской области

Физкультурно-спортивный комплекс имени Сергея Белова открылся в селе Мельниково Шегарского района Томской области. Стоимость строительства составила 118 млн рублей.

В комплексе площадью почти 2 тыс. кв. м оборудованы залы для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, борцовский зал для занятий самбо и карате, а также методический кабинет, кабинет врача, тренерская, душевые, раздевалки, гардероб, комнаты персонала и пост охраны. Об этом пишет РИА «Томск». Сергей Белов — известный баскетболист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Ранее стало известно, что строительство многопрофильной детской больницы в Томске обойдется в 8 млрд рублей, а не в 6,5 млрд, как предполагалось изначально. В учреждении создадут отделения по всем направлениям специализированной помощи, в том числе хирургии, нейрохирургии, детской онкохирургии.