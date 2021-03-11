Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Крыму назвали встречу западных стран в ООН клоунским междусобойчиком
Общество
Кабмин поручил представить предложения по модернизации инфекционной службы
Общество
СК возбудил дело в отношении отца сестер Хачатурян
Интернет
Google предупредила о введении налога для YouTube-блогеров за пределами США
Общество
Сотрудники компаний перечислили плюсы удаленной работы
Общество
Страховщики рассказали об экономии работодателей на ДМС для сотрудников
Общество
Эксперты подсчитали стоимость приготовления стопки блинов на Масленицу
Общество
Россияне поколения Y и Z назвали свои главные жертвы ради карьеры
Экономика
Счетная палата оценила использование средств ФНБ

Спортивный комплекс имени баскетболиста Белова открыли в Томской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Физкультурно-спортивный комплекс имени Сергея Белова открылся в селе Мельниково Шегарского района Томской области. Стоимость строительства составила 118 млн рублей.

В комплексе площадью почти 2 тыс. кв. м оборудованы залы для занятий баскетболом, волейболом, мини-футболом, борцовский зал для занятий самбо и карате, а также методический кабинет, кабинет врача, тренерская, душевые, раздевалки, гардероб, комнаты персонала и пост охраны. Об этом пишет РИА «Томск». Сергей Белов — известный баскетболист, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира.

Ранее стало известно, что строительство многопрофильной детской больницы в Томске обойдется в 8 млрд рублей, а не в 6,5 млрд, как предполагалось изначально. В учреждении создадут отделения по всем направлениям специализированной помощи, в том числе хирургии, нейрохирургии, детской онкохирургии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021