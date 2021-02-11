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Стоимость строительства детской больницы в Томске повысилась до 8 млрд рублей

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Строительство многопрофильной детской больницы в Томске обойдется в 8 млрд рублей, а не в 6,5 млрд, как предполагалось изначально. Об этом в четверг, 11 февраля, на странице областной администрации в Instagram сообщил замгубернатора Иван Деев.

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По его словам, больница будет рассчитана на 550 коек. В учреждении создадут отделения по всем направлениям специализированной помощи, в том числе хирургии, нейрохирургии, детской онкохирургии, пишет РИА «Томск».

Контракт на разработку проектно-сметной документации уже заключен. Специалисты компании-подрядчика совместно с сотрудниками областной детской больницы посетили несколько лучших клиник России, чтобы посмотреть, как в них устроена работа, а также представили свои первые эскизные проекты.

«На сегодняшний день есть понимание, какие элементы можно учесть при проектировании корпуса областной детской больницы, начиная от теплых боксов для машин скорой медицинской помощи, которые смогут заезжать прямо внутрь здания, заканчивая переходами, распределением отделений между этажами и так далее», — отметил замгубернатора.

По данным РИА «Томск», строительство детской больницы входит в проект создания Северного медгородка, который объединит восемь медучреждений Томска. Изначально стоимость больницы оценивалась в 6,5 млрд рублей, еще столько же предполагалось направить на ее оснащение. Сейчас стоимость строительных работ повысилась до 8 млрд, а изменилась ли сумма, необходимая на оборудование, не уточняется.

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