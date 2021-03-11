Дзюбу вернут в сборную в статусе капитана в марте

Артема Дзюбу вернут в сборную РФ по футболу в статусе капитана. Болельщики увидят форварда в ближайших отборочных матчах чемпионата мира-2022, сообщает телеканал «Известия». Главный тренер национальной сборной сообщил, что список кандидатов на участие в этих встречах составлен. Итоговый вариант команды объявят уже 15 марта.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.