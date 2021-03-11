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Регулятор США назвал 2020 год самым смертоносным в истории страны

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Минувший год стал самым смертоносным в истории США, сообщила в среду, 10 марта, газета Politico со ссылкой на данные центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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По информации американского регулятора, в Соединенных Штатах в 2020 году умерли более 3 млн человек, при этом COVID-19 повысил смертность в стране на 15% и стал третьей по частоте причиной летальных исходов после сердечных заболеваний и онкологии.

Согласно данным CDC, рост смертности в США в 2020 году является самым большим с 1918 года, когда в разгар Первой мировой войны от гриппа умерли сотни тысяч человек. Для сравнения: в 2019 году уровень смертности снизился на 1,2% по сравнению с показателем 2018 года.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, число зафиксированных случаев коронавирусной инфекции в США превысило 29 млн, более 529 тыс. человек скончались.

Вакцинация началась в Штатах в декабре. В настоящее время в США зарегистрировали три препарата: компаний Pfizer и BioNTech, фармкорпорации Moderna, а также компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson.

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