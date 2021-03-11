Центробанк может запустить тестирование цифрового рубля в 2022 году

ЦБ РФ хочет начать тестировать цифровой рубль в 2022 году. Прототип платформы регулятор намерен представить к концу года, сообщает телеканал «Известия».

Идею цифрового рубля ЦБ представил в октябре 2020-го. Уникальный цифровой код будет храниться в специальном электронном кошельке. Цифровой рубль будет

полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.

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