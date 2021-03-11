В США назвали условия для смягчения санкций против Ирана

США могут смягчить санкции против Ирана, если страна вернется в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), целью которого является урегулирование кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Об этом в среду, 10 марта, сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам конгресса, передает телеканал «Известия».

На вопрос конгрессмена Брэда Шермана о готовности смягчить ограничения при соблюдении СВПД или движению в переговорах с Тегераном по данному вопросу Блинкен лишь ответил «да».

Также Шерман спросил о гарантиях отсутствия уступок Ирану ради простой организации переговоров. Блинкен заявил, что может это гарантировать.

5 марта стало известно, что президент США Джо Байден продлил еще на год действие режима санкций в отношении Ирана. Уточняется, что ограничения продлены до 15 марта 2022 года. Санкционный режим в отношении исламской республики были введены в 1995 году администрацией президента Билла Клинтона.

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