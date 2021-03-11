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«Ливерпуль» выиграл у «Лейпцига» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

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Английский футбольный клуб «Ливерпуль» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, проходившая на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия), закончилась со счетом 2:0.

Изначально матч должен был состояться в Ливерпуле, но был перенесен из-за того, что в Германии действует запрет на въезд из стран, в которых выявлены многочисленные случаи инфицирования новыми штаммами коронавируса. В случае поездки на ответный матч в Англию футболисты и тренерский штаб «Лейпцига» были бы вынуждены отправиться на двухнедельную самоизоляцию после возвращения на родину.

Счет был открыт на 71-й минуте встречи форвардом англичан Мохаммедом Салахом. Победный гол забил нападающий Садио Мане (74-я минута).

Первый матч также завершился победой «Ливерпуля» со счетом 2:0. Таким образом, английский клуб вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Его соперник в 1/4 финала определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

Ранее в этот день французский футбольный клуб ПСЖ сыграл вничью с испанской «Барселоной» и пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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