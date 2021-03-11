«Барселона» сыграла вничью с «ПСЖ» и покинула Лигу чемпионов

Французский футбольный клуб ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в среду, 10 марта, сыграл вничью с испанской «Барселоной» и пробился в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев забитым мячом отметился Килиан Мбаппе (31-я минута, с пенальти), у гостей отличился Лионель Месси (37-я минута). В добавленное к первому тайму время аргентинец не смог реализовать 11-метровый удар. Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас ногами парировал удар, пробитый близко к центру ворот. Месси не реализовал пенальти в матче Лиги чемпионов впервые с февраля 2015 года, с тех пор он восемь раз успешно исполнял пенальти.

Первый матч завершился крупной победой парижан со счетом 4:1. Таким образом, красно-синие пробились в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Барселона» не смогла выйти в четвертьфинал турнира впервые с сезона-2006/07.

Соперник «ПСЖ» по четвертьфиналу определится в результате жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

6 марта стало известно, что на официальные страницы французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») подписались 100 млн человек.

При подсчете учитывались подписчики на таких платформах, как Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Tik-Tok, Twitch, Snapchat и Weibo. При этом больше трети подписок приходятся на аккаунт «ПСЖ» в Instagram, за которым следят 33,7 млн футбольных фанатов.