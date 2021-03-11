Возбуждено новое уголовное дело о пытках заключенных в Саратовской области

Саратовские следователи возбудили новое уголовное дело по факту насилия в тюремной больнице. Об этом «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Преступление было совершено в ОТБ-1, куда для лечения перевели заключенного ИК-7 Саратовской области. Там его били и насиловали так называемые активисты лечебно-исправительного учреждения.

«Активисты напали на меня, завалили на пол, начали душить, угрожать и избивать. Доставали свои половые органы и угрожали насилием, говорили — сейчас мы тебя изнасилуем и убьем, у нас в этом учреждении всё схвачено. Позже под воздействием этих активистов мне пришлось подписать бумагу, что претензий к администрации и активу (активистам. — «Известия») не имею, — сообщил Александр Веселов в жалобе, направленной во ФСИН.

Несколько заключенных, уже освободившихся из мест лишения свободы, заявили «Известиям», что такие бумаги — первое, что требуют подписать активисты с целью обезопасить себя от дальнейших последствий.

Дело возбуждено 18 февраля 2021 года по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ведется проверка по аналогичному эпизоду, связанному с той же больницей, сообщил источник «Известий».

В настоящее время в Ярославской, Иркутской и Саратовской областях проходят проверки соблюдения прав человека, сообщили «Известиям» во ФСИН. В Ярославской области уволено 20 сотрудников ведомства. Бывшие работники системы говорят о кадровом голоде в системе, а Совфед инициировал поправки в УК РФ и реформу пенитенциарной системы в России.

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Химера наказания: возбуждено дело о пытках в тюремной больнице Саратова