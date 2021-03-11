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Во Франции будет продано прижизненное издание «Евгения Онегина»

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Аукционный дом Osenat продаст прижизненное издание шестой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина.

Поэт издавал свой роман по главам по мере их завершения. Шестая глава с описанием дуэли, законченная в конце 1826 года, вышла 23 марта 1828 года тиражом 1200 экземпляров и моментально разошлась.

«Наш экземпляр попал к нам из богатой французской коллекции. На его титульном листе стоит штамп Киевского общественного собрания с датой — март 1913 года», — рассказала «Известиям» глава русского департамента Osenat Мария Вихрова.

Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Предварительная оценка лота — €20–30 тыс. Этот и другие раритеты можно будет приобрести на русских торгах в Версале 13–14 марта.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Онегин» за евро: что предлагают русские торги во Франции

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