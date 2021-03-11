Во Франции будет продано прижизненное издание «Евгения Онегина»

Аукционный дом Osenat продаст прижизненное издание шестой главы «Евгения Онегина» Александра Пушкина.

Поэт издавал свой роман по главам по мере их завершения. Шестая глава с описанием дуэли, законченная в конце 1826 года, вышла 23 марта 1828 года тиражом 1200 экземпляров и моментально разошлась.

«Наш экземпляр попал к нам из богатой французской коллекции. На его титульном листе стоит штамп Киевского общественного собрания с датой — март 1913 года», — рассказала «Известиям» глава русского департамента Osenat Мария Вихрова.

Книга сменила несколько владельцев, прежде чем дойти до аукциона. Предварительная оценка лота — €20–30 тыс. Этот и другие раритеты можно будет приобрести на русских торгах в Версале 13–14 марта.

Подробнее — в материале «Известий»:



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