Умер премьер-министр Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко

Премьер-министра Кот-д’Ивуара Амед Бакайоко скончался на 57-м году жизни в среду, 10 марта. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент страны Алассан Уаттара.

Notre pays est en deuil.

J’ai l’immense douleur de vous annoncer le décès du Premier Ministre, Hamed Bakayoko, Chef du Gouvernement, Ministre de La Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d’un cancer. pic.twitter.com/IfImVNdlho — Alassane Ouattara (@AOuattara_PRCI) March 10, 2021

По словам главы государства, Амед Бакайоко, который занимал посты главы правительства и министра обороны, умер в Германии от рака.

В начале марта премьер-министр отправился во Францию, где был помещен в одну из больниц Парижа. Однако 6 марта его перевезли в Германия для продолжения лечения после ухудшения его состояния.

Как пишет французский журнал Jeune Afrique, Алассан Уаттара также назвал Бакайоко «великим государственным деятелем, образцом для подражания для нашей молодежи, личностью большой щедрости и образцовой преданности».