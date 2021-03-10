Генерал полиции Наполеон Бонапарт осужден в Индонезии за взятку

Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 года тюремного заключения по обвинению за взятку, полученную от осужденного ранее за взяточничество. Об этом 10 марта сообщила на своем сайте газета Jakarta Globe.

Высокопоставленный офицер получил взятку в размере $370 тыс. и 200 тыс. сингапурских долларов. В обмен он помог вернуться в страну некоему Джоко Тьяндре, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.

Приговор вынесен Антикоррупционным судом Джакарты. По мнению Бонапарта, его приговор стал результатом «личного преследования», генерал будет обжаловать вердикт суда.

Другой высокопоставленный фигурант дела бригадный генерал Прасетиджо Утомо осужден на 3,5 года. Сроки осужденным вынесены на один год больше, чем просило гособвинение.

В октябре в США задержали бывшего министра обороны Мексики Сальвадора Сьенфуэгоса. Генерала обвиняют в участии в контрабанде наркотиков и отмывании незаконно полученных доходов.