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Детский сад в Приморье закрыли из-за обрушения балки

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В детском саду №14 в городе Спасск-Дальний (Приморский край) обрушилась парапетная балка, из-за чего учреждение пришлось закрыть. Проводится проверка, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП произошло ночью, когда в здании отсутствовали дети и работники, благодаря чему обошлось без пострадавших. На время ликвидации последствий все 128 детей из детсада были переведены в другие. Проводимая прокуратурой проверка должна установить, насколько ответственно уполномоченные лица подходили к содержанию здания. Также будет выяснено, соблюдалось ли правила безопасного нахождения детей в садике, передает Vostokmedia. Проводится оценка технического состояния строительных конструкций здания.

Как стало известно 24 февраля, в помещениях детского сада под Белгородом провели исследование, которое снова показало превышение радона. Общественники просят организовать прокурорскую проверку. Учреждение в поселке Майский еще не ввели в эксплуатацию. Роспотребнадзор не выдал разрешение. В декабре 2020 года о превышении в нем радона врио губернатора Вячеславу Гладкову рассказал общественник.

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