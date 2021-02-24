Превышение радона в очередной раз выявили в детсаду под Белгородом

В помещениях детского сада под Белгородом провели исследование, которое показало превышение радона. Общественники просят организовать прокурорскую проверку, сообщает 24 февраля Бел.Ru.

Речь идет о детсаде № 4, расположенном в поселке Майский. В декабре 2020 года о превышении в нем радона врио губернатора Вячеславу Гладкову рассказал общественник. Тогда сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии провели замеры с закрытыми окнами и дверьми. Результаты показали повышенное содержание радона.

Детсад в эксплуатацию пока не введен. Роспотребнадзор разрешение не выдал. При этом в ведомстве заявляют об отсутствии раздражающего и аллергенного эффекта от радона. В ближайшее время в подвале здания выполнят бетонную стяжку. Врио губернатора пообещал приехать на открытие и проверить документы, подтверждающие качество работ.

В 2015 году в детсаду было зафиксировано предыдущее превышение радона, а в июле 2020-го в эксперты выявили повышенное содержание ртути — в одном из помещений норма была превышена в 153 раза. В декабре того же года контрольные измерения показали незначительное содержание ртути. В организме строителей, занимавшихся ремонтом, ее также не нашли.

По данным Бел.Ru, детсад № 4 построили в 2016 году, а уже в 2017-м закрыли из-за опасности обрушения. В январе прошлого года в здании образовались трещины, увеличилась щель в стене санузла. Спустя некоторое время в крови нескольких дошколят выявили опасный токсин. По словам родителей, у детей начались проблемы с дыханием.

По выявленным нарушениям общественники просят организовать в детсаду прокурорскую проверку.