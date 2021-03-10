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Четыре новых сквера появятся в Якутске

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Сквер выпускников, Сквер молодежи, Сквер искусств и Сквер знаний появятся в Якутске. Конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив успешно прошли заявки от Автодорожного и Центрального округов, села Табага. Десять лучших городских проектов благоустройства получат субсидии до 3 млн рублей.

Как сообщили ИА YakutiaMedia в пресс-службе мэрии Якутска, запланировано благоустройство и водоотведение исторического района Залога, покрытие резиновой крошкой спортивной площадки детского сада № 10, грейдирование и отсыпка внутриквартальных дорог микрорайона Тускул, памятник Победы в Великой Отечественной войне в селе Табага, общественное пространство «Зона отдыха 128-го квартала», ремонт входной зоны Дворца детского творчества им. Ф.И. Авдеевой.

Ранее в Якутске стартовала подготовка к благоустройству ключевых общественных пространств — набережной реки Сайсары и Сквера матери. Дизайн-проект предусматривает расширение пешеходной зоны вокруг озера и организацию движения транспорта по новой схеме. Новые рекреационные площадки появятся в Сквере матери, на территории перед СК «Триумф» и стадионом «Юность» и во дворах домов на улице Лермонтова.

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