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Набережную реки Сайсары благоустроят в Якутске

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В Якутске стартовала подготовка к благоустройству ключевых общественных пространств — набережной реки Сайсары и сквера Матери. Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для разработки проектно-сметной документации.

Цена контракта может составить 10 млн рублей. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в RosTender.info. Дизайн-проект предусматривает расширение пешеходной зоны вокруг озера и организацию движения транспорта по новой схеме. Новые рекреационные площадки появятся в сквере Матери, на территории перед СК «Триумф» и стадионом «Юность» и во дворах домов на улице Лермонтова.

В сентябре состоялось открытие памятной стелы на территории якутского Парка Победы. Церемония ознаменовала начало обустройства нового общественного пространства. Работы планируется завершить в 2022 году, к 100-летию республики.

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