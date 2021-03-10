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Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики
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Путин поручил за месяц подготовить план развития Арктики

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Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 10 марта, попросил в течение месяца подготовить единый план развития Арктики.

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«Что касается Арктики, то просил бы завершить подготовку и утверждение единого плана по развитию Арктики. Причем прошу вас сделать это в месячный срок», — сказал президент, подводя итоги совещания с членами правительства.

В конце декабря прошлого года стало известно, что правительство рассмотрит новую программу развития Арктики. Объем ее финансирования составит 19,5 млрд рублей.

Как разъяснил представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, программа рассчитана до 2024 года. Ее главной задачей заявлено создание 30 тыс. новых рабочих мест. Кадры постараются набирать из жителей арктической зоны. 1,5 млрд рублей направят на развитие образования в регионе.

В январе губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в регионе появится министерство развития Арктики и экономики.

По словам главы Заполярья, новое ведомство будет состоять из министерств инвестиций и экономического развития, которые объединят. Министерство развития Арктики и экономики будет отвечать за увеличение числа инвесторов и объема инвестиций в региональную экономику. Кроме того, ведомство обяжут создавать новые высококвалифицированные рабочие места.

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