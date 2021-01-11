Министерство развития Арктики и экономики создадут в Мурманской области

В Мурманской области появится министерство развития Арктики и экономики. Об этом губернатор Андрей Чибис рассказал на оперативном заседании регионального кабмина.

По словам главы Заполярья, новое ведомство будет состоять из министерств инвестиций и экономического развития, которые объединят. Возглавит его Татьяна Русскова, министр экономики Мурманской области, уточняет ИА FlashNord.

Министерство развития Арктики и экономики будет отвечать за увеличение числа инвесторов и объема инвестиций в региональную экономику. Кроме того, ведомство обяжут создавать новые высококвалифицированные рабочие места.

В конце декабря сообщалось, что правительство рассмотрит новую программу развития Арктики. Объем финансирования составит 19,5 млрд рублей. Подробнее — в сюжете.

Ранее также стало известно, что Санкт-Петербург может стать отправной точкой туристических направлений в Арктику. На данный момент правительство города обсуждает возможность организации соответствующих туров с властями Карелии, часть районов которой входит в арктическую зону.

В ноябре глава Республики Коми Владимир Уйба предложил создать единую туристическую платформу «Арктика в один клик», которая будет действовать для туристов в арктических регионах России.