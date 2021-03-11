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Роскачество определило самые эффективные защитные маски

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Роскачество определило самые эффективные защитные маски в ходе совместного исследования с Федеральным медико-биологическим агентством. Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Специалисты определяли степень фильтрации масок не только от бактерий, но и вирусов. Кроме того, изучалась степень токсичности самих масок, то есть их безопасность. В рейтинг вошли 14 торговых марок, включая 9 из России и 5 из Китая.

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Выяснилось, что не пропускают бактерии многоразовые нетканевые маски таких марок, как «Инвита», ООО «Фастфэшн», «МД СТМ» и медицинская одноразовая (трехслойная) маска фирмы CSVT. Остальные маски пропускают один или несколько типов микроорганизмов.

В то же время ни одна маска не смогла гарантировать 100% защиты от вирусов. Дело в том, что вирусы по размерам меньше бактерий примерно в 50 раз, отмечается в сообщении.

«Чтобы разобраться, защищает ли маска именно от вирусов, специалисты Роскачества использовали раствор полиовируса (вирус полиоэмелита), который по размерам идентичен коронавирусу. Раствор наносили на фрагмент маски и под давлением пропускали сквозь все слои. Затем жидкость исследовали на количество проникших сквозь маску вирусных частиц», — говорится в исследовании.

Лучший результат показали нетканевая многоразовая маска «МД СТМ», которая пропускает до 56,2% вирусов, и Petty Star Mask (66,46%). Бронза осталась за медицинской одноразовой (трехслойной) маской CSVT с пропускной способностью 69,38%.

Респиратор FFP2 пропускает до 70,68% вирусов, а нетканевая многоразовая маска ООО «Фастфэшн» — 72,45%. Худший результат показала маска-респиратор KN95 FFP2 с клапаном, чья пропускная способность составила 97,11%, то есть она задерживает менее 3% вирусов.

При этом низкую эффективность фильтрации среди всех протестированных масок показали тканевые. Специалисты Роскачества не рекомендовали ни одну из них к использованию.

В Роскачестве напомнили, что нельзя использовать повторно одноразовую медицинскую маску из нетканого материала. Такую маску необходимо поместить в отдельный пакет, герметично закрыть и лишь после этого выбросить.

Кроме того, следует менять маску каждые два-три часа постоянного использования. Для этого необходимо носить с собой сразу несколько масок на случай замены.

Многоразовую маску стоит ежедневно стирать с мылом или порошком при температуре не ниже 60 градусов. Если пришлось снять маску на время, то не стоит класть ее с другими вещами, маска должна быть изолирована от других предметов и поверхностей, заключили в организации.

Ранее, 9 марта, сообщалось, что сотрудники мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая поможет в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни.

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