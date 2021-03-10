Два человека погибли при взрыве гранаты в ДНР

Два человека погибли и трое пострадали в результате взрыва гранаты в городе Снежное в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в среду, 10 марта, в пресс-службе МВД ДНР.

«В Снежном в результате взрыва гранаты погибли двое мужчин, трое травмированы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Сообщается, что перед инцидентом знакомые распивали алкогольные напитки. Во время застолья хозяин дома достал гранату и выдернул чеку, передает RT.

Ранее, 24 февраля, сообщалось, что страйкбольные гранаты изъяли у мужчины, который угрожал взрывом на станции «Славянский бульвар» московского метро. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства.

Выяснилось, что любитель страйкбола состоит на учете в одном из психоневрологических диспансеров Москвы. Сотрудники полиции доставили его по месту лечения, пишет «Ридус».