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У задержанного в московском метро мужчины нашли страйкбольную гранату

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Страйкбольные гранаты изъяли у мужчины, который угрожал взрывом на станции «Славянский бульвар» московского метро. Об этом в среду, 24 февраля, сообщили в пресс-службе столичного управления.

Отмечается, что мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства, у него также есть признаки алкогольного опьянения, передает ТАСС.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, у мужчины было две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда, из-за чего состав для проверки отогнали в тупик на станцию «Киевская». Вторую гранату мужчина угрожал взорвать, выйдя на станции «Славянский бульвар».

В настоящее время станция открыта.

Ранее в этот день сообщалось, что пассажир случайно выронил предмет, похожий на гранату, в вагоне поезда на станции московского метро «Киевская».

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