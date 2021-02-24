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Пассажир выронил в московском метро похожий на гранату предмет

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Предмет, похожий на гранату, который обнаружили в вагоне поезда на станции московского метро «Киевская», предположительно, случайно выронил пассажир. Об этом 24 февраля сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, мужчина выходил на платформу, тогда и потерял предмет — предположительно, страйкбольную гранату.

На канале столичного дептранса в Telegram сообщается, что по требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» без остановки.

«Станция временно закрыта для входа и выхода. Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее, 31 января, из-за обнаружения бесхозного предмета закрыли станцию метро «Площадь Восстания» петербургского метрополитена.

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