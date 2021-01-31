В Петербурге из-за бесхозного предмета закрыли станцию «Площадь Восстания»

В центре Санкт-Петербурга закрыли станцию метро «Площадь Восстания» из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщила пресс-служба городского метрополитена.

«В 11:32 станция «Площадь Восстания» закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию «Площадь Восстания» и «Маяковскую» на проход», ― говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале подземки.

Ранее, 23 января, стало известно, что две станции петербургского метро были закрыли для выхода пассажиров.

Отмечалось, что вестибюль «Адмиралтейской» был закрыт из-за работ по ремонту эскалатора до окончания работ. Вместе с тем подчеркивалось, что на вход станция работает в обычном режиме.

В свою очередь, станция «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова) также была закрыта на выход и работала только на вход. Кроме того, по техническим причинам закрыта станция «Чернышевская».