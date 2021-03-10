Экономика Евросоюза может выйти на докризисный уровень в 2022 году

Эксперты прогнозируют, что экономика ЕС выйдет на докризисный уровень к середине 2022 года. При этом отмечается, что восстановление коснется не всех стран, а только развитых. Возвращение позиций 2019 года пройдет очень неоднородно, передает телеканал «Известия». Прошлогодние ограничения из-за COVID-19 нанесли по ЕС весомый удар. Рестрикции возобновились осенью из-за возможной второй волны заболеваемости. Согласно окончательной оценке Евростата, спад экономики ЕС в 2020 году превысил 6%.

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