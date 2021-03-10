Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

В России снизился уровень потребления табака и алкоголя

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России снижается потребление табака и алкоголя. Сейчас объем их потребления можно сравнить с временами сразу после распада СССР. Об этом в среду, 10 марта, заявил руководитель рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

Стикийное бедствие: продажи табачных изделий выросли на 34%
Спрос на пластыри и БАДы для избавления от курения в тот же период существенно снизился

«Россия — это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. В частности, в России снижается уровень потребления табака и алкоголя. Мы можем сравнить их нынешний объем использования с уровнем сразу после распада Советского Союза», — сказал он.

По словам Банатвалы, Россия работает с ООН и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы помочь другим государствам в борьбе с неинфекционными заболеваниями, используя свой внутренний опыт.

Ранее в этот день стало известно, что доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян. Об этом говорится в прогнозе аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с ассоциацией «Антиконтрафакт».

По словам аналитиков, повышение в 2021 году ставки акцизов на 20% вызовет рост цен на сигареты, а за ним и увеличение доли нелегального табака на рынке. Ситуация усугубляется тем, что в странах ЕАЭС, откуда в Россию поступает самый большой объем контрафактных сигарет, не произошло такого резкого повышения акцизов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021