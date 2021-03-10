В России снизился уровень потребления табака и алкоголя

В России снижается потребление табака и алкоголя. Сейчас объем их потребления можно сравнить с временами сразу после распада СССР. Об этом в среду, 10 марта, заявил руководитель рабочей группы ООН по неинфекционным заболеваниям Ник Банатвала в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай».

«Россия — это страна, которая находится в авангарде борьбы с неинфекционными заболеваниями. В частности, в России снижается уровень потребления табака и алкоголя. Мы можем сравнить их нынешний объем использования с уровнем сразу после распада Советского Союза», — сказал он.

По словам Банатвалы, Россия работает с ООН и Всемирной организацией здравоохранения, чтобы помочь другим государствам в борьбе с неинфекционными заболеваниями, используя свой внутренний опыт.

Ранее в этот день стало известно, что доля нелегальной табачной продукции в России может увеличиться до 30% из-за повышения акцизов, а также открытия границ и снижения покупательской способности россиян. Об этом говорится в прогнозе аналитического центра НАФИ, проведенного совместно с ассоциацией «Антиконтрафакт».

По словам аналитиков, повышение в 2021 году ставки акцизов на 20% вызовет рост цен на сигареты, а за ним и увеличение доли нелегального табака на рынке. Ситуация усугубляется тем, что в странах ЕАЭС, откуда в Россию поступает самый большой объем контрафактных сигарет, не произошло такого резкого повышения акцизов.