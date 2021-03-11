Очередное заседание совета директоров ЦБ состоится 19 марта, на нем будет приниматься решение по ключевой ставке. Повысят, снизят или сохранят — вот в чем вопрос.

У Банка России всё меньше причин для того, чтобы держаться в стороне от растущей инфляции. Больше квартала подряд потребительские цены в стране растут, и рынок ждет от регулятора соответствующей реакции. В частности, это выражается в том, что коммерческие банки начали превентивно двигать вверх свои ставки. Как известно, ЦБ не любит обманывать ожидания рынка, поэтому решение в пользу увеличения ключевой в какой-то момент станет неизбежным. Если не в этом месяце, то в самое ближайшее время.

Уже на предыдущем заседании Банка России наметился перелом в позиции по инфляции. Если раньше регулятор держал линию: пандемия продолжается, спроса на товары и услуги нет, ценовая стабильность остается, — то в феврале все эти положения были пересмотрены впервые за целый год. В частности, был повышен официальный среднегодовой прогноз по инфляции с прежних 3,5–4% до 3,7–4,2%.

Поводом для смещения акцентов стала пиковая на тот момент январская инфляция на уровне 5,2%. ЦБ обратил внимание на то, что она оказалась выше ожиданий, заложенных в декабре, при этом оговорился, что проинфляционные факторы могут оказаться более продолжительными, чем это виделось еще несколько недель назад. В пользу роста цен внезапно начали играть слабый рубль и бум биржевых цен в сегменте продовольствия, которые просчитать заранее было никак нельзя.

Сейчас, спустя месяц, максимальная планка по инфляции была снова сдвинута вверх: по итогам февраля Росстат зафиксировал рекордные с 2016 года 5,67%. Вырисовывается явный тренд в сторону роста потребительских цен: 4,9% было по итогам декабря и 5,2% по итогам января. Фактически инфляция растет без остановки с мая 2020 года. При сохранении таких темпов мы будем иметь инфляцию более 6% уже к маю этого года — несмотря на положительное влияние расчетной базы пандемических месяцев.

ЦБ не может игнорировать происходящее не только из соображений монетарной стабильности. Борьба с ростом цен стала политической и социальной задачей, решением которой сейчас синхронно занимаются сразу несколько ведомств от Минсельхоза до налоговой службы. Правительство взяло на себя гарантии по сдерживанию инфляции, но по факту оно имеет для этого мало рычагов: разве что привычные проверки, штрафы и соглашения с производителями. Взоры высших чиновников сейчас определенно обращены на Банк России, который может сломить инфляционный тренд за счет поднятия ставки.

Рынок в целом уже готов к ужесточению денежной политики и в каком-то смысле даже предвосхищает действия ЦБ. На это указывает, например, то, насколько единодушно банки начали поднимать в феврале доходность по вкладам — несмотря на отсутствие каких-то серьезных для этого причин. Население в феврале выводило деньги со вкладов с меньшей скоростью, чем в январе, а компании и организации даже нарастили депозитную базу. И тем не менее средние и даже крупные банки предпочли увеличить ставки по вкладам с разбросом от 0,2% до 0,7%.

На средней максимальной ставке, которую подсчитывает и публикует Центробанк, это пока не отразилось — последние данные есть только за третью декаду февраля. Но если отталкиваться от предложений самих банков, то можно заметить, что повышение ключевой как минимум на 0,25% было заложено в их сценарии уже к началу марта. По депозитам и накопительным счетам сейчас сразу несколько банков платит до 6% годовых, хотя еще в начале года таких цифр на рынке практически не было.

В части стоимости кредитов рост реальной ставки тоже начинает проявлять себя. Так, в январе средневзвешенная стоимость займов для физлиц на срок свыше трех лет поднялась выше 12,5% впервые с октября 2020 года. Средние ставки для юрлиц на срок до года еще в декабре подскочили на 0,3% — до 6,25%. Это самая высокая стоимость кредитов в стране с июля 2020 года.

Во многом схожие тенденции наблюдаются на денежном и фондовом рынках, которые еще раньше отреагировали на рост инфляционных ожиданий и, как следствие, с опережением подвинули реальную ставку в экономике вверх. Так, MosPrime Rate, отражающая стоимость межбанковских займов на срок до полугода, сейчас составляет 4,95% — против 4,65% в октябре. Доходность двухлетних ОФЗ за это же время сместилась с 4,6% до 5%.

Все перечисленные факторы определенно повлияют на позицию ЦБ по ставке. И она сейчас сводится к тому, повышать сразу в марте или подождать еще месяц, поскольку до лета с его падением цен на фрукты и овощи накопленный эффект от роста остальных цен может оказаться довольно существенным. Для вкладчиков это значит, что выбор депозитов с повышенными ставками может этой весной заметно увеличиться. Для заемщиков всё наоборот: самые низкие ставки могут вскоре исчезнуть. Исключение составит разве что ипотека, где положение дел по-прежнему будут определять льготные и социальные программы.

Автор — финансовый аналитик

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