Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Интернет
В Кремле назвали обоснованным решение РКН о замедлении работы Twitter
Мир
Путин оценил усилия России и Турции в строительстве АЭС «Аккую»
Интернет
Большинство сайтов госорганов России заработало после сбоя
Общество
Глава ФСБ заявил о предотвращении 200 терактов в РФ за 10 лет
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о перераспределении налоговой нагрузки
Мир
Жители Крыма и Донбасса отправили около 8 тыс. жалоб в ЕСПЧ против Украины
Мир
В Луганске прокомментировали существование нового плана урегулирования в Донбассе
Политика
Песков заявил о переносе послания Путина Федеральному собранию
Общество
«Ростелеком» восстановил доступ к госсайтам после сбоя

Шесть авто и дорожная техника столкнулись в Оренбургской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупное ДТП с участием шести автомобилей и дорожной техники произошло в Пономаревском районе Оренбургской области. По факту ДТП проводится проверка.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло 8 марта на 595-м км автодороги Казань–Оренбург недалеко от села Семеновка. В результате травмы получили два пассажира автомобиля «Лада». Их госпитализировали.

В тот же день, 8 марта, но на трассе Оренбург–Акбулак произошло массовое ДТП с участием семи машин. Действия оперативных служб затрудняла сильная метель. О пострадавших информации не было.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021