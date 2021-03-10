Шесть авто и дорожная техника столкнулись в Оренбургской области

Крупное ДТП с участием шести автомобилей и дорожной техники произошло в Пономаревском районе Оренбургской области. По факту ДТП проводится проверка.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло 8 марта на 595-м км автодороги Казань–Оренбург недалеко от села Семеновка. В результате травмы получили два пассажира автомобиля «Лада». Их госпитализировали.

В тот же день, 8 марта, но на трассе Оренбург–Акбулак произошло массовое ДТП с участием семи машин. Действия оперативных служб затрудняла сильная метель. О пострадавших информации не было.