Авария с участием семи машин произошла в Оренбургской области

Массовое ДТП случилось в понедельник, 8 марта, на трассе Оренбург–Акбулак. По информации очевидцев, на одном из участков указанной автодороги столкнулись семь транспортных средств, в том числе кроссовер KIA и универсал Lada Priora.

На помощь пострадавшим пришли спасатели, полицейские и бригады скорой помощи. На месте происшествий, в районе села Угольное, была организована работа по освобождению проезжей части от покоренной автотехники. Метель затрудняла действия оперативных служб, отмечает 56orb.ru.

5 марта четыре автомобиля столкнулись на трассе Р-404 Тюмень–Ханты-Мансийск. Один человек получил смертельные травмы, погибшему было 40 лет. По факту ДТП проводится проверка.