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ГД приняла в I чтении упрощающий порядок выезда несовершеннолетних за рубеж закон

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Госдума в первом чтении одобрила поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», упрощающие порядок выезда несовершеннолетних за рубеж. Об этом в среду, 10 марта, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Отмечается, что в случае окончательного принятия законопроекта для выезда ребенка за границу с одним из родителей больше не потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Для этого будет достаточным отсутствия выраженного несогласия одного из родителей или опекунов на выезд ребенка.

Также принятие депутатами проекта позволит отзывать ранее оформленное заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего во внесудебном порядке.

При этом если один из родителей и законных опекунов не согласен с выездом ребенка из страны, вопрос о соответствующем разрешении будет решать суд.

«В настоящее время предусмотрено, что в случае, если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд ребенка из РФ, вопрос о возможности его выезда из Российской Федерации разрешается в судебном порядке», — говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект был внесен правительством России в Госдуму в середине декабря 2020 года. Он также предполагает закрепить право каждого законного представителя заявлять о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина «на определенный период в определенное государство, в несколько определенных государств или во все государства».

При этом такой запрет не будет распространяться на поездки ребенка за пределы РФ в сопровождении законного представителя несовершеннолетнего, заявившего о таком несогласии, что позволит разрешить многие возникающие по этому поводу на практике проблемы, говорится в пояснительной записке к документу.

Летом 2019 года в России вступили в силу изменения в правила выезда российских детей за рубеж. В частности, заявление о несогласии на выезд ребенка за границу нужно подавать не в погранслужбу, а в территориальные органы МВД. Кроме того, в случае если ребенок путешествует с одним из родителей, усыновителей или опекунов, согласие на выезд от второго родителя не требуется.

Если же ребенок путешествует один, а кто-либо из родителей, опекунов и т.д. подал заявление о несогласии на его выезд, несовершеннолетний пересечь границу не сможет.

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