Ямочный ремонт проведут на дорогах в Калужской области до 1 мая

Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал распоряжение провести работу по ямочному ремонту дорог регионального значения до 1 мая. Жителей региона просят с пониманием отнестись к возможным затруднениям движения.

По данным министерства дорожного хозяйства, в первую очередь работы будут проводиться на автодорогах опорной сети региона. Речь идет почти о 2 тыс. км проезжей части. Об этом пишет газета «Весть».

Распоряжение провести работы до 1 мая получили представители регионального министерства дорожного хозяйства и руководители муниципалитетов.

По данным губернатора, которые он озвучил в январе 2021 года, за последние пять лет в Калужской области привели в порядок 454 км дорог регионального и местного значения. Порядка 231 км отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».