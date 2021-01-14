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Глава Калужской области подвел итоги дорожных работ за 2020 год

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Губернатор Калужской области Владислав Шапша подвел итоги проведения дорожной кампании в 2020 году. О них он рассказал на своих страницах в соцсетях.

«По итогам 2020 года в России, несмотря на пандемию, динамика строительства и ремонта дорог не снижалась. Наш регион справился со всеми задачами в этой сфере. Мы не останавливали ни на день дорожные работы», — цитирует Шапшу газета «Весть».

В 2020-м удалось сохранить хороший темп строительства Северного обхода Калуги. Также было в два раза увеличено финансирование мероприятий в сфере обеспечения безопасности на дорогах.

По словам губернатора, за последние пять лет в регионе привели в порядок 454 км дорог регионального и местного значения. Из них 231 км — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В 2021-м работы по нацпроекту продолжатся.

13 января президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости в ближайшее время усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры.

В конце ноября 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 172,3 млрд рублей за три года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог.

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