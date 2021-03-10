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Врач предупредил о возможности «блинного передоза» на Масленицу

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С целью избежать несварения и чувства тяжести в желудке рекомендуется съедать от трех до шести блинов за один прием пищи. Об этом в среду, 10 марта, рассказал врач-терапевт Тимур Асанов.

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«Считается, что чем больше блинов напечет хозяйка, тем больше благополучия удастся привлечь в дом. Однако приметы приметами, а интересы здоровья никто не отменял. Важно помнить, что в один прием пищи можно съесть лишь от 3 до 6 блинов, причем для мужчин и женщин норма будет разная: для женщины это три-четыре блина и шесть для мужчины», — передают слова специалиста «РИА Новости».

По словам врача, при переедании блинов возможно возникновение тяжести в желудке и несварения. Кроме того, стоит помнить, что это блюдо готовится на масле, из-за чего существует риск дополнительной нагрузки на поджелудочную железу. Также это может привести к лишнему весу.

Асанов отметил, лучше всего в качестве начинки подходит что-то белковое — птица, икра, говядина. Самыми калорийными считаются блины с джемом, вареньем или сгущенкой.

«От «блинного передоза» сложно умереть. Однако такие испытания, как несварение, рвота и лишний вес, не пойдут на пользу организму», — заключил врач.

9 марта врач-диетолог Екатерина Александрова в эфире «Радио 1» рассказала о способах приготовить низкокалорийные блины. Специалист напомнила, что не стоит бороться за «суперполезность блинов», потому что можно испортить их вкус. Между тем основную калорийность блинам дает масло, на котором их пекут. Врач посоветовала при приготовлении блинов использовать пульверизатор для масла. Так можно будет смазать сковородку и избежать при этом употребления лишних жиров.

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