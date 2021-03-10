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Победителей международного фотоконкурса объявят 11 марта в онлайн-формате

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В годовщину объявления пандемии коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) — 11 марта — в пресс-центре ТАСС объявят имена победителей международного профессионального фотоконкурса News Photo Awards. Overcoming COVID, организованного ТАСС. Об этом сообщается на сайте агентства.

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Награды будут вручать в трех категориях: обладатель Гран-при получит $10 тыс., лауреаты в номинациях «Одиночная фотография» и «Серия фотографий» — по $3 тыс.

Ожидается, что в мероприятии, которое пройдет в онлайн-формате, примут участие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ — Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA, PA Media, NOOR и другие.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2020 года, затем коронавирус стал распространяться в других странах.

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